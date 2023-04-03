محافظة الإسكندرية تستقبل 4200 نسخة مصحف مهداة من قنصلية السعودية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، صباح اليوم، السفير مزيد محمد الهويشان، قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية والمملكة العربية السعودية.

4200 نسخة من المصحف لمحافظة الإسكندرية

وأهدت قنصلية المملكة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عدد 4200 نسخة من المصحف الشريف لمحافظة الإسكندرية، لتوزيعها على مساجد المحافظة عن طريق مسؤولي وزارة الأوقاف، وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأكد محافظ الإسكندرية على عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مُعبرًا عن شكره للسفير والمملكة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كما أعرب عن سعادته بتلقي المحافظة هذه الهدية العظيمة لأنه لا يوجد ما هو أعظم من كتاب الله.

نشر الإسلام الوسطى

وثمن السفير الهويشان دور اللواء محمد الشريف وتوجيهاته بالتعاون والتنسيق في كل ما يخدم العمل القنصلي بالقنصلية السعودية في الإسكندرية، كما أكد على أن هذه الهدية تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين وسمو ولي العهد واهتمامهما بنشر الإسلام الوسطى، ونشر كتاب الله في مختلف البلدان.

وكلف المحافظ بتسيلم المصاحف للشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لتوزيعها على المساجد التي يوجد بها نقص في عدد المصاحف.