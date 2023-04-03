وكيل «الشباب والرياضة بأسيوط»: الغلق التام للكهرباء عقب انتهاء الفعاليات اليومية

عقد الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، اجتماعا بمديري الإدارات المركزية والفرعية لمناقشة خطة تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الرياضية.

ترشيد استهلاك الكهرباء

ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط خلال الاجتماع بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري رقم «75» والمتضمن التزام المنشآت الرياضية من: «أندية رياضية - الإستادات الرياضية، وملاعب كره القدم والصالات المغطاة» بضرورة تخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة بالمنشآت الرياضية، عقب الانتهاء من الفعاليات التي تقام بها مساء على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارا وتقوم لجان المتابعة بالمرور على الهيئات لمتابعتها.

استبدال المصابيح بموفرة الطاقة

كما وجه الدكتور علاء جاد مديري الإدارات بالمديرية بضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي داخل إدارات المديرية، خلال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، مؤكدًا ضرورة استبدال مصابيح الإنارة بأخرى ليد موفره للطاقة.