جوائز مسابقة «مصر في أرقام 2023».. 5 آلاف جنيه للفائز الأول

يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بث المسابقة الرمضانية «مصر في أرقام 2023» للموسم التاسع على التوالي والتي تذيعها شبكة البرنامج العام يوميًا، في تمام الساعة الواحدة و10 دقائق ظهرًا.

معلومات وأرقام في الحلقة

المسابقة تتضمن إذاعة معلومات وأرقام من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي نهاية كل حلقة يتم توجيه سؤال المسابقة للمستمعين، حيث يكون السؤال من خلال المعلومات الجديدة التي تقدمها مذيعة المسابقة على مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان.

روابط المشاركة في المسابقة وتحميل وطباعة نموذج الإجابة

ويستطيع الراغب في المشاركة في المسابقة الدخول على الموقع الرسمي للجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء من هنــا ثم الضغط على أيقونة أعلى صفحة الموقع يمينا، فيسظهر رابط يحتوي على جميع الحلقات التي تمت إذاعتها خلال 12 يومًا منذ بداية شهررمضان المبارك حتى اليوم الاثنين 3 أبريل 2023 .

30 ألف جنيه قيمة جوائز المسابقة

ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 30 ألف جنيه توزع على النحو التالي:

- الفائز الأول 5 آلاف جنيه.

- الفائز الثاني 4500 آلاف جنيه

- الفائز الثالث 4 آلاف جنيه

- الفائز الرابع 3500 جنيه

-الفائز الخامس 3 آلاف جنيه

- الفائز من السادس إلى العاشر 2000 جنيه.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن طريقة التقديم والمشاركة في المسابقة لهذا العام عن طريق الدخول على الرابط التالي وتحميل وطباعة.

لطباعة استمارة نموذج الإجابة، وهي عبارة عن 30 خانة تكتب في كل خانة اجابة سؤال كل حلقة، يتم تجميعها في نهاية شهر رمضان حتى نهاية شهر يونيو2023 وإرسالها حتى نهاية شهر يونيو 2023 على البريد الإلكتروني التالي: ramdan1444@capmas.gov.eg