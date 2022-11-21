«التعبئة والإحصاء»: 179 ألف ساعة بث للتلفزيون المصري خلال 2021- 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بياناً، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتليفزيون، والذي يحتفل العالم به يوم 21 نوفمبر من كل عام بعدما أقرت الأمم المتحدة عام 1996 أول منتدى عالمي للتليفزيون، حيث التقى كبار شخصيات وسائط الإعلام تحت رعاية المنظمة الدولية، لمناقشة الأهمية المتزايدة لهذا الجهاز.

ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على ما يقدمه التلفزيون من تأثير واضح في صنع القرار، من خلال نقل المعلومة، إضافة إلى أثره الكبير في السياسة العالمية ومجرياتها.

ساعات البث المرئي

وتضمن البيان أهم المؤشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإعلام، حيث بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكل قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية - القــنوات الإقليمية - قنــوات النيـل المتخصصة - القــنوات الإخبارية) 178.66 ألـف ساعة عـام 2021 /2022.

واحتل المجال الاجتماعي النصيب الأكبر في عدد ساعات الإرسال في نفس العام، إذ بلغ 42617 ساعة بنسبة 23.85٪ من إجمالي عدد الساعات، بمتوسط 116 ساعة يومياً، مقابل 42005 ساعة عام 2020 /2021، بنسبة زيادة 1.5٪.

وجاء المجال الترفيهي في المرتبة الثانية بـ23969 ساعة، بنسبة 13.42٪، بمتوسط 65.40 ساعة يومياً، يليه المجال السياسي بـ23518 ساعة، بنسبة 13.16٪ بمتوسط 64.26 ساعة يومياً.

وبحسب البيان، بلغ المتوسـط اليومي لساعات البث المرئي بالقنوات الرئيسية والإقليمية (الأولى، والثانية، والقاهرة، والقنال، والاسكندرية، والدلتا، والصـعـيد، وطيبة) 153.49 ساعة يومـيا عام 2021 /2022.

عدد ساعات الخدمات الإخبارية

وبلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار راديو مصر) 26280 ساعة عــام 2021 /2022، وتتضمن عـدد ساعات الإرسال 8760 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

وأشار البيان إلى أن إجـمالي عـدد ساعات بـث قـطاع التـليـفزيون (القناة الأولى –القناة الثانية – الفضائية المصرية –الفضائية الموجهة لأمريكا – تايم سبورت) 43.8 ألـف ســاعة عام 2021 / 2022، وهى نفسها عدد ساعات البث لعام 2020 / 2021.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – العائلة – الثقافيــة – القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 78840 ساعة خلال عام 2021 /2022، وهي نفسها عدد ساعات البث لعام 2020 / 2021.

وسجل المجال الاجتماعي أعـلى نســبة لعـدد سـاعات البث المرئي بقطاع قـنوات النيل المتخصصة عــام 2021/ 2022، حيث بلغ 24622 ساعة بنسبة 31.23٪ من إجمالي عدد ساعات الإرسال، يليه المجال الترفيهي بـ15107 ساعة بنسبة 19.16٪.