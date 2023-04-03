حقيقة زيادة الدعم على بطاقة التموين في شهر رمضان 2023.. اعرف التفاصيل

زيادة الدعم على بطاقة التموين في شهر رمضان 2023، تصرفه الأسر الأكثر احتياجًا والبالغ عددهم 10.5 مليون أسرة بناء على الحصر الحكومي لهم من بينهم 8 ملايين و100 ألف أسرة من أصحاب بطاقات التموين، وهو الدعم الذي أقرّته الحكومة في شهر سبتمبر 2022، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

زيادة الدعم على بطاقة التموين في شهر رمضان 2023

وتبلغ قيمة زيادة الدعم على بطاقة التموين في شهر رمضان 2023 والذي يستمر صرفه حتى شهر يونيو 2023، وفقا لعدد الأسر المدرجة على البطاقة الواحدة، وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ صرف زيادة شهر رمضان 2023 هي الدفعة الثامنة للدعم الذي بدأ صرفه في سبتمبر الماضي، وأنه لا توجد أي منح جديدة من التموين لأصحاب البطاقات، فضلا عن ثبات حصة بطاقة التموين من السلع المخصصة شهريا للأسرة دون زيادة.

قيمة زيادة التموين

وتختلف قيمة دعم وزارة التموين من 100 إلى 300 جنيه للبطاق ة طبقًا لعدد الأسر المدرجين على البطاقة التموينية، ووفقا للقرار الحكومي المطبق منذ سبتمبر الماضي، فإن البطاقة المدرج عليها أسرة واحدة تحصل على 100 جنيه شهريا، أما البطاقة المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة تحصل على 200 جنيه، فيما تحصل البطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر على 300 جنيه شهريًا، وأوضحت مصادر أن الحديث عن مبلغ الزيادة يتلق بعدد الأسرة على البطاقة وليس بعدد أفراد بطاقة التموين.

من هي الأسر المستحقة لزيادة التموين؟

وتعتبر الأسر المستحق لها صرف زيادة التموين في رمضان 2023، هي كل أسرة تسلمت رسالة بالزيادة الجديدة مدونة في بونات صرف الخبز منذ شهر سبتمبر الماضي، وهم الأسر التالية:

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل راتب عائلها الشهري عن 2700 جنيه.

- أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.