الكرملين: روسيا على اتصال دائم مع دول مجموعة «أوبك +»

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إن روسيا على اتصال دائم مع دول مجموعة أوبك + وهذه عملية طبيعية، ويأتي ذلك بعد إعلان دول في المجموعة أمس عن خفض إضافي في الإنتاج.

اتصال دائم بين الدول

وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، إن روسيا على اتصال دائم مع عدد من دول أوبك+، وهذه عملية طبيعية لكن لا شيء أكثر من ذلك لدى الدول منهج مستقل ولها مصلحة مستقلة في استقرار السوق.

وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن مصادر الطاقة البديلة في المستقبل المنظور ليست قادرة على ضمان التنمية التقدمية للبلدان.

تخفيض النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميًا

وأعلنت روسيا و8 دول من أوبك+، أمس، وبشكل غير متوقع، خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميًا انطلاقًا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وتبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل 2023، وتستمر حتى نهاية 2023، وأدت الخطوة لارتفاع فوري في أسعار الذهب الأسود بنحو 5%.