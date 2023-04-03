أمين عام الناتو يطالب بإطلاق سراح الصحفي الأمريكي المعتقل في روسيا

طالب أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، بالإفرج الفوري عن الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش المعتقل بروسيا في تهم تجسس.

الناتو ينضم إلى واشنطن

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي أوردت قناة «سي إن إن» الأمريكية، مقتطفات منه، انضمام الناتو إلى الولايات المتحدة في دعوتها لروسيا بإطلاق سراح الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، مضيفا أن اعتقاله يشكل مصدر قلق كبير، ومن المهم احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، وحقهم في طرح الأسئلة وأداء عملهم.

أول صحفي أجنبي يتم احتجازه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

واعتقل جيرشكوفيتش، الذي يعمل في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والبالغ من العمر 31 عاما، الجمعة الماضية، في مدينة يكاترينبورج الروسية، ويُعتقد أنه أول صحفي أجنبي يتم احتجازه بتهم تجسس في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ونفت الصحيفة التي يعمل لديها مزاعم قيامه بأعمال تجسس، كما طالب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بإطلاق سراحه خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.