تقديم الخدمات الطبية لـ1443 شخصا ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية 78 السادس من أكتوبر بمركز الحامول، وذلك على مدار يومين، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف وكيل الوزارة الدكتورة إلهام محمد، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربينيي، ومتابعة الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

إقبال كبير من المواطنين

وشهدت القافلة الطبية إقبالا كبيرا من أهالي القرية على مدار اليومين للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة من خلال 11 عيادة بـ9 تخصصات طبية مختلفة «باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، رمد، نساء، تنظيم أسرة، أسنان».

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1443 مواطنا، وأجرت التحاليل لـ181 مريضا، وجرى إجراء 95 أشعة، وصرف الأدوية مجانا، كما تلقى 838 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، إنه ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر على 66 مواطنا خلال القافلة، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ13 مريضا، والتحويل لأقرب مستشفى لـ12 مريضا لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشخ القافلة برفقة أعضاء فريق الإشراف بالإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، القافلة، ووجهت الشكر والتقدير على الدعم المستمر من الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة.

وأضاف الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بخالص الشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز الحامول، والمجلس المحلي لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالينا الكرام.