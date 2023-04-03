خبير يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. 3 معايير تحكم الجرام

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بعد تراجعها في بداية تعاملات اليوم لمستوى 1951 دولارًا، نتيجة الإعلان المفاجئ من بعض دول أوبك بخفض إنتاجها من النفط، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تأثيره على معدلات التضخم، لترتفع التوقعات برفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل في مايو.

أسعار الذهب اليوم

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب، إنّ أسعار الذهب اليوم تراجعت بقيمة 5 جنيهات في الأسواق المحلية خلال تعاملات الصباح، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2170 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 1975 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأضاف أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2480 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1447 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 17360 جنيهًا.

معايير أسعار الذهب في مصر

أوضح إمبابي، في تقرير فني للتعليق على السوق، أنّ عائدات الذهب لا يمكن مقارنتها بأي عائدات استثمارية أخرى كالأسهم والبورصة والشهادات، ولفت إلى أنّ أسعار الذهب اليوم تحدد بالأسواق المحلية، على 3 عوامل، تشمل سعر الذهب بالبورصة العالمية، وسعر الصرف والعرض والطلب.

مزايا الاستثمار في الذهب

وأوضح إمبابي، أنّ أهم ما يميز الذهب، هو قابليته لاحيتاجات المواطنين البسيطة، فيمكن شرائه بأقل القيم المادية، من جرام وحتى كيلوجرام، كما يمكن التخارج منه كاستثمار بسهولة، وبيعه في الأسواق في وقت وبأي كمية، إضافة إلى سهولة التصرف في جزء منه كمخزون ادخارى.