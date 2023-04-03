أسعار الذهب اليوم.. تراجع للمرة الثانية خلال ساعة والجرام يخسر 46 جنيها

خلال أقل من ساعة على أول تراجع، هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-4-2023 في محلات الصاغة للمرة الثانية، 23 جديدة في عيار 24، لترتفع بذلك خسائر الجرام منذ الصباح لـ46 جنيه.

أسعار الذهب اليوم تتراجع أمام الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم أمام صعود مؤشر الدولار أمام سلة العملات إلى مستوى 103 نقاط على الصعيد العالمي، ومحلياً كانت الشهادات الجديدة من بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي، بفائدة تصل 22% أبرز أسباب تراجع سعر الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

بلغ إجمالي خسائر المعدن الأصفر، في سعر جرام الذهب عيار 24 منذ الصباح 46 جنيها عبر تراجعين في الأسعار كل منهما بقيمة 23 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وعقب تراجع أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً إلى 2130 جنيها، بإجمالي خسائر بلغ 40 جنيها منذ التعاملات الصباحية اليوم الاثنين.

سعر الذهب عيار 18

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1826 جنيها من 1860 جنيها صباحاً بإجمالي خسائر 34 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم، إلى 17040 جنيها من 17400 جنيه صباحاً.

تأتي تراجعات أسعار الذهب اليوم في مصر لتتفق مع توقعات شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، متوقعةً مزيد من التراجع في سعر الجرام.