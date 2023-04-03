أول خسائر أسعار الذهب اليوم أمام الشهادات الجديدة.. 20 جنيها تراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-4-2023 في محال الصاغة المصرية خلال تعاملات منتصف اليوم، وخسر المعدن الأصفر 23 جنيها، في ثان أيام طرح الشهادات الجديدة من بنكي الأهلي المصري ومصر.

سعر الذهب عيار 24

بلغت خسائر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم 23 جنيه، حيث سجل السعر وقت كتابة التقرير 2457 جنيه من 2480 صباحاً.

سعر الذهب عيار 21

ارتفعت خسائر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في تعاملات منتصف اليوم لتسجل 20 جنيها، حيث هبط السعر إلى 2150 جنيه من 2170 جنيه صباحاً.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في تعاملات منتصف اليوم، 1843 جنيه من 1860 جنيه صباحاً بخسارة قدرها 17 جنيهاً.

سعر الذهب عياري 14 و12 الأقل جودة

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 1433 جنيه وسعر الذهب عيار 12 بـ 1229 جنيه.

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين صوب 17200 جنيه من 17400 جنيه صباحاً.

وذهبت توقعات خبراء وتجار إلى تراجع أسعار الذهب في مصر أمام الشهادات الجديدة التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعائد 19% ثابت و122% متناقص لمدة 3 سنوات، ومن بين هؤلاء عضوي شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية عمرو المغربي وناجي فرج، بالإضافة إلى سعيد إمبابي، مدير إحدى منصات تداول الذهب.

أسعار الذهب اليوم عالمياً

وتراجعت أسعار الذهب اليوم عالمياً صوب 1960 دولار للأوقية، لتواصل بذلك الخسائر من الجلسة السابقة بعد أن فاجأت «أوبك +» الأسواق بالإعلان عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج، مما أعاد إشعال المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأعلنت مجموعة منتجي النفط الرئيسيين عن تخفيضات إضافية للإنتاج بحوالي 1.16 مليون برميل يوميًا، مما أدى إلى غموض توقعات التضخم وأسعار الفائدة حيث كان المستثمرون يراهنون على أن تخفيف ضغوط الأسعار سيعطي البنوك المركزية مجالًا لإيقاف دورة التشديد الحالية.

فرص ارتفاع أسعار الذهب محدودة

تقوم الأسواق الآن بتسعير فرصة تزيد عن 50% في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مايو المقبل، بينما لا يزال يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

مع تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشاؤمًا في أعقاب المشكلات المصرفية، انخفضت عائدات الولايات المتحدة وارتفع سعر الذهب اليوم، ومع ذلك، لا يتوقع الاقتصاديون في بنك ANZ أن يمتد المعدن الأصفر في سباقه صعوديًا في الوقت الحالي، معتبرين أن المزيد من الصعود في سعر الذهب يبدو محدودًا على المدى القصير.

أضافوا في تقرير فني اليوم أن الذهب مدعوم بشكل جيد بمخاوف الركود الأمريكي، مما يخفف الضغط التضخمي وسياسة نقدية أكثر تشاؤمًا، ومع ذلك، يبدو الاتجاه الصعودي محدودًا على المدى القريب وسط تراجع المخاطر المصرفية وزيادة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.