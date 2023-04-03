عضو شعبة الذهب: الأسعار ستتراجع أمام الشهادات الجديدة خلال أيام

كشف عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرف التجارية عن تأثير طرح الشهادتين الجديدتين ومدتهما 3 سنوات من بنكي مصر والأهلي المصري بعائد 19% ثابت و22% متناقص، على أسعار الذهب في سوق الصاغة.

وذكر المغربي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ في الفترة الماضية عند استحقاق شهادة الـ18%، تهافت المواطنين على شراء الذهب وحدث زيادة في الطلب وكان أكثر من المعروض ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب حينها.

الشهادات الجديدة وأسعار الذهب

وأضاف عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن بالنسبة الشهادات الجديدة، شهادة الـ19% بعائد ثابت لمدة 3 سنوات وشهادة الـ22% بعائد متناقص، السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%، من الممكن أن تؤثر على حركة سوق الذهب.

تأثير الشهادات الجديدة على الذهب

وتابع المغربي بأنّه من المتوقع أن تؤثر الشهادات الجديدة على حركة سوق الذهب وبالتالي حركة الأسعار، مثل ما حدث فترة شهادات الـ25% الأخيرة، أي من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض الحركة في السوق وحدوث توازن بين العرض والطلب مما ينتج عنه الاستقرار وربما التراجع الفترة المقبلة.

ونصح عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أنّ الشخص الذي يمتلك فائض من أمواله أي لا يحتاجه في هذه الفترة يفضل شراء الذهب في أي وقت حيث إنّه هو الملاذ الآمن على المدى البعيد.