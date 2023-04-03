إزالة طواحين الذهب المخالفة في منطقة العلاقي الصناعية بأسوان

واصلت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب، وذلك بعد البلاغ الوارد بقيام أحد المتعدين بتشغيل عدد من طواحين الذهب في الظهير الصحراوي للمنطقة الصناعية بالعلاقي.

الحفاظ على ثروة الدولة المعدنية

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته المشددة لمدير المنطقة الصناعية محمد عبد القادر، بالقيام بالإزالة الفورية لطواحين الذهب على مساحة 300 متر، وذلك بحملة مدعمة من العاملين والمعدات الثقيلة بحي شرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

التصدي لمحاولات الاعتداء على الثروة التعدينية

يأتي ذلك من أجل الحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، مع التصدي بكل شدة وحزم لمحاولات الاعتداء عليها والحد من استنزافها.