مؤسسة «هنجملها» تهدي محافظة أسوان 3 آلاف شجرة مثمرة

أكد المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، أن فعاليات المبادرة الرئاسية «هنجملها» بدأت في جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن أسوان الأفضل في التنفيذ، بقيادة اللواء أشرف عطية، المحافظ، وذلك لحسن التعاون والعمل على دعم المؤسسة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، في زيادة المساحات الخضراء للحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري.

يأتي ذلك في إطار ترجمة المبادرة الرئاسية «هنجملها» على أرض الواقع، والتي تنفذها مؤسسة «هنجملها» بمحافظة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

قبطان: المؤسسة تعمل على نشر الوعي

وأضاف «قبطان» أنه مؤسسة هنجملها تعمل على نشر الوعي البيئي لدى مختلف الفئات بمحافظة أسوان، وزرعت 100 شجرة مثمرة في قرية فارس، و1050 في مصنع كيما أسوان، منها ليمون وزيتون ومانجو وبرتقال، أما معهد الفني الصناعي، فجرى زراعة 10 أشجار مثمرة به.

كما جرى أيضا زراعة 100 شجرة مثمرة في دير الأنبا هيدرا في قرية غرب أسوان، وكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، وداخل مديرية التضامن الاجتماعي جرى زراعة 50 شجرة تحت شعار «هنجملها»، في ظل استضافة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية.

ووصل عدد الأشجار المثمرة التي زرعتها المؤسسة في محافظة أسوان إلى 3 آلاف.