رئيس جامعة كفر الشيخ: انتهاء أعمال إنشاء المدينة الطبية نهاية العام الجاري

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبي وأعمال التجهيزات في مستشفى الأورام الجامعي للوقوف على الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع في إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة.

اهتمام بالغ من الرئيس السيسي بالمنظومة الصحية

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى توجيه الرئيس السيسي بسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ، وصولًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت لإنجاز هذا المشروع.

قريبا افتتاح معهد الأورام والمدينة الطبية

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن الموقع العام للمدينة الطبية يشمل الأسوار والمداخل والبوابات والإنارة لربط مسشتفى الطوارئ والعيادات الخارجية ومركز الأورام والخزان الرئيسي ببعضها البعض، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية عام 2023.

وأشار أنه جار العمل على توصيل خطوط الحريق الرئيسية لمستشفى الطوارئ والعيادات الخارجية ومركز الأورام بجامعة كفر الشيخ، وتجهيز أعمال الخزان الرئيسي للقطاع الطبي، وجار أيضاً تنفيذ أعمال الحفر للأسوار، بالإضافة إلى توصيل كابلات الكهرباء الرئيسية للمباني.