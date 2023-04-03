وزير البترول ينعى عمرو الحلبي نائب رئيس «القابضة للبتروكيماويات»

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والعاملون بقطاع البترول، ببالغ الحزن والأسى، المهندس عمرو الحلبي نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للتخطيط والمشروعات الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في قطاع البترول من خلال مسيرته المهنية التي أدى فيها مسؤوليته على الوجه الأكمل حتى آخر لحظات حياته.

وتابع: «نسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وزملائه الصبر والسلوان».