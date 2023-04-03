وزير البترول: زيادة حجم أعمال شركة إنبي خارج مصر بنسبة 38%

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الخطوات التي تتخذها شركة إنبي لتنويع أنشطتها وزيادة حجم أعمالها خارج مصر، والذي بلغت نسبته 38%، موضحًا أن توسع شركات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في المشروعات الخارجية يأتي في إطار المساهمة في تنمية العوائد الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز الصورة العالمية المتميزة لشركاتنا المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية والمساهمة في اكتساب الكوادر المصرية للخبرات والمهارات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنـبي عن العام المالي 2022 لاعتماد نتائج الاعمال وذلك بمقر الشركة، ونوّه بضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود خلال تلك المرحلة؛ لفتح آفاق عمل جديدة في الأسواق الخارجية، والتركيز على تنوع الأنشطة التي تفتح مجالات عمل جديدة لشركة إنبي في مشروعات التحول الطاقي.

مشروعات التحول الطاقي

وأوضح الملا أنّ خطوات شركة إنبي مؤخرًا لإضافة أنشطة مشروعات التحول الطاقي إلى مجالات عملها تمثل أهمية بالغة لما يحظى به هذا المجال من اهتمام كبير على كل المستويات بما يسهم في فتح مجالات عمل وفرص عديدة للشركة، ولمهندسي قطاع البترول تجعلهم أكثر مواكبة للمتطلبات القادمة في هذا المجال.

واستعرض المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبي، أهم مؤشرات الأداء خلال عام 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات مبلغ 17.3 مليار جنيه بزيادة عن عام 2021 الذي بلغت إيراداته 11.3 مليار جنيه.

وواصلت شركة إنبي نجاحها في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى، مثل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ومشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني للمازوت لشركة أنوبك، وتوسعات مجمع غازات الصحراء الغربية لشركة جاسكو.

أفضل الشركات العالمية

وشكر محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبي، طارق الملا مع وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم للشركة التي مر على تأسيسها 45 عاما كشركة وطنية رائدة في مجالها.

وأكد أنّ سياسة الشركة تنتهج نهج القطاع لتوطين أحدث التكنولوجيات والعمل على تطبيق التحول الرقمي وبذل المزيد نحو تقديم مشروعات تحول الطاقة ودعم كفاءة الطاقة وتوفير الفرص المثيلة مع الشركات العالمية.