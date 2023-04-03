خالد الجندي يكشف عبر قناة الناس رأيه في تجسيد شخصية السيدة نفيسة دراميا

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ السيدة نفسية رضى الله عنها، هي زهرة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست من الصحابة، لافتا إلى أنّ الأزهر الشريف له فتوى عدم جواز تجسيد الصحابة والأنبياء، ولا مانع من تجسيد ما دونهم.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «فكر صح»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «منع تجسيد الصحابة والأنبياء، لمنع حدوث لبس بين الشخصية الحقيقة، والمؤدي الدرامي، الحل إنّ الناس لازم تكون فاهمة الفارق بين الشخصية التمثيلية والدرامية، والشخصية الحقيقية، محدش قال الفنان فلان الفلاني هو عمرو بن العاص».

يجوز تجسيد السيدة نفسية

واستكمل الجندي: «عندما تمثل شخصية السيدة نفيسة من أولياء الله الصالحين وليست من الصحابيات، وبالتالي تجوز محاكاتهم لتقريب أخلاقهم للناس المملوكة لكل الأمة، فسيدنا جبريل عليه السلام كان يتجسد في صورة صحابي ليعلم الناس أمور دينهم».

واستشهد الجندي، بالحديث النبوي الشريف، عندما كان يأتي سيدنا جبريل متجسدا في صورة صحابي يعلم الناس: «بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يومٍ إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعتَ إليه سبيلًا، قال: صدقتَ، فعجبنا له: يسأله ويُصدقه.. قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تُؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقتَ، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمةُ ربَّتها، وأن ترى الحُفاة العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق، فلبثتُ مليًّا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يُعلمكم دينَكم».