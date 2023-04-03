رمضان عبدالمعز عبر قناة الناس: أهل القرآن هم أهل الله

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، نصيحة للمشاهدين كي يكونوا من أهل الله، موضحًا: «الناس يتفاخرون عندما يكونون أقرباء لأشخاص ذوي أهمية كبيرة في المجتمع، أو أن يكونوا من نسل النبي، عندما نجد أحدا من الأشراف يكون له كل الاحترام والتقدير».

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة «الناس»: «سلمان الفارسي كان من بلاد فارس والصحابة كانوا بيتخانقوا عليه، المهاجرين قالوا ده تبعنا، والأنصار قالوا ده تبعنا، ولما دخل النبي قال لهم سلمان منا آل البيت».

وتابع الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف: «إذًا، ما رأيك أن تكون من أهل الله؟ أهل الله هم أهل القرآن، أهالينا رحمهم الله وأكرمهم كان أهم شيء لديهم أن نكون حافظين لكتاب الله عز وجل فأرسلونا إلى الكُتاب، من يحفظ ابنه القرآن الكريم يرتدي تاجا يوم القيامة، حانت الفرصة، لان رمضان هو شهر القرآن ويجب أن نقرأه كثيرا، اللهم اجعلنا أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك».