الشيخ رمضان عبدالمعز عبر قناة الناس: يمكن ختم القرآن مرة في اليوم خلال 10 ساعات

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، أن شهر رمضان نعمة كبيرة وعظيمة من عند الله، موضحًا: «لو يعلم الناسُ ما في رمضانِ من الخير لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، فهو شهر الرحمة والغفران والمنح والرحمات والبركات والعتق من النار».

عبدالمعز: عدد آيات القرآنية الكريمة يبلغ 6236 آية

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة «الناس»، أنّ الله عز وجلّ قال في كتابه العزيز «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن»، وبالتالي فإن أول معلومة عن شهر رمضان أنه أُنزل فيه القرآن، لافتًا إلى أنّ عدد آيات القرآنية الكريمة يبلغ 6236 آية، منهم 4 آيات فقط تبدأ بحرف الـ«ش».

قراءة الجزء الواحد تستغرق ثلث ساعة

وتابع الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، أن قراءة الجزء الواحد تستغرق ثلث ساعة، بواقع 3 أجزاء لكل ساعة، أي أنه يمكن ختم القرآن مرة في اليوم خلال 10 ساعات.