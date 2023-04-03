سوريا تسجل 22 هزة أرضية خلال الـ24 الساعة الماضية

أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 22 هزة أرضية، خلال الـ24 ساعة الماضية، تراوحت شدتها بين 1.6 إلى 3.8 على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.9 كيلومتر.

تسجيل 3 هزات أرضية صباح اليوم

وذكر المركز في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الاثنين أن محطات شبكة الرصد الزلزالي سجلت حتى صباح اليوم 3 هزات، اثنتان منها شمال غرب حمص بـ 26 كيلومترًا و27 كيلومترًا، وواحدة غرب حمص بـ27 كيلومترًا، وهزة غرب اللاذقية بـ 38 كيلومترًا، و8 هزات في لواء إسكندرون، وواحدة في ساحله، و8 هزات في تركيا، وواحدة شرقها.