أحمد الطلحي يكشف عبر قناة الناس السر بين جمع الطعام وإفشاء السلام

قال الداعية الإسلامي أحمد الطلحي، إنه عندما سؤل النبي عن أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت، وعلى من لم تعرف، وهو معنى عميق لكل مسلم ومسلمة، فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، وهذا بيان وتبيان من النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال الإسلام، وكلها خير ولكن هناك الخير والأخير وأفضل من سواهم أعمال كثيرة.

إطعام الطعام

وأضاف على شاشة قناة «الناس»، أن الإيمان وأداء الأركان أمور عظيمة في شرعنا الشريف لكن الحبيب المصطفى قال «إطعام الطعام»، وأراد بذلك ولو قدرا زائدا على الواجب لأن الواجب هو الذكاة، ويدخل فيه الصدقة والهدية والضيافة والوليمة والوضيمة وإطعام الفقراء، ابتغاء وجه الله لأن إطعام الطعام به قوام الأبدان وتزداد فضيلة إطعام الطعام، وبذل ذلك في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة في لهذا الأمر، وذلك في وقت المجاعة وغلاء الأسعار.

إفشاء السلام

وتابع: «إلقاء السلام أمر عظيم، ويلقى على من عرفت ومن لم تعرف وهو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه أول أسباب التآلف، ومفتاح المودة وفيه تمكين الألفة بين الناس، وتعرفهم بعضهم على بعض وإظهار المودة وإفشاء المحبة».