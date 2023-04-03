كاتب صحفي سعودي لـ«القاهرة الإخبارية»: مصر والسعودية رمانتا ميزان المنطقة العربية

قال الكاتب الصحفي السعودي محمد الساعد، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية في غاية الأهمية، وتؤكد عمق العلاقات وثقل البلدين وسط التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم والمنطقة.

مصر والسعودية عمودا التوازن بالمنطقة

وأضاف الساعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج «منتصف النهار» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السعودية ومصر أثبتتا أنهما عمودا التوازن في هذه المنطقة، وبلا هذين الجناحين فإن المنطقة كلها تصبح في خطر.

القاهرة والرياض دائما على قدر المسؤولية

ولفت إلى أن القاهرة والرياض دائما على قدر المسؤولية في الاهتمام بالأخطار المحدقة بالعالم العربي والقضاء العربي والأمن العربي والاقتصاد العربي، في ظل فترة غائمة يقبل عليها العالم ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيحدث.

في ظل ذلك، توجب على الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بناء على خطط مشتركة وتبادل الآراء والأفكار حول إيقاف هذه المخاطر، فيجب أن نتذكر أن السعودية ومصر أوقفا مخطط الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية من 2008، وأوقفتا الربيع العربي الذي أصبح خريفا عربيا، والدولتين على قدر هذه المسؤولية دائما.