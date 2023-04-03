خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية 2023

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية، واحدا من أهم الأمور التي تهم المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتيح الحكومة بالمملكة إمكانية الاطلاع على موقف التأشيرة ومدتها عبر منصة أبشر الحكومية بخطوات بسيطة وفي وقت قليل للغاية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات وطرق الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية، وفق ما نشر عبر منصة أبشر، وهي كالآتي:

خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية

وفي أقل من دقيقة يمكن للمقيميين داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول عبر بوابة نظام أبشر الإلكترونية ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- تسجيل الدخول عبر نظام أبشر الإلكترونية.

- اختيار خدمات «الفئة المستهدفة» ومنها مقيم.

- اختيار خدمات التأشيرة من قائمة الخدمات الالكترونية.

- يتم الضغط الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة.

- أدخل المعلومات المطلوبة والتي تتطلب «رقم رخصة الإقامة، ورقم هوية صاحب العمل، والرمز المرئي، ورقم التأشيرة أو رقم الجواز».

مع العلم أن تلك الخدمة متاحة للمقيميين داخل المملكة العربية السعودية على مدار 24 ساعة، وعلى مدار 7 أيام الأسبوع.

منصة أبشر

وكانت منصة أبشر قد أعلنت عن تقديم عدد من المقيمين إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية، عبر خدمة الأفراد في المنصة.