«الإفتاء»: المعصية تفسد الصوم والثواب سيكون منقوصا

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النبي صلي الله عليه وسلم كان دائما ما يحذر من أشياء في الصيام، مشيرا إلى أن الصيام له ثواب ومثله كالمعون الذي يجرى ملئه، وقال النبي صلي الله عليه وسلم في حديث صحيح: «ربَّ صائمٍ ليسَ لَه من صيامِه إلَّا الجوعُ وربَّ قائمٍ ليسَ لَه من قيامِه إلَّا السَّهرُ».

وسام: الصوم لا يفسد إلا بارتكاب مفسدات الصوم

وأضاف «وسام»، خلال استضافته على فضائية «الناس»، أن مثل هؤلاء الأشخاص حتى وإن صاموا فيجدوا حصيلة ما صاموه هو صفر، حيث أن الصوم لا يفسد إلا بارتكاب مفسدات الصوم، كما وأن المعصية التي ليس فيها بعل يفسد الصوم فلن يفسد الصوم وسيكون صحيحا، لكن الثواب سيكون منقوصا.

واستطرد: «يجب أن نبحث عن الثواب مش أننا نبحث الصوم صحيح ولا مش صحيح، ولازم نتزود لآن خير الزاد التقوى، والنبي حذرنا وشدد علينا ارتكاب المعاصي خلال فترات الصيام».

وكانت قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

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