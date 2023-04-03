لماذا نرتكب المعاصي والشياطين محبوسة؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن جزاء المعصية في رمضان أشد من الأيام العادية، لأن الله هيأ فيه مناخًا للطاعة والبعد عن المعصية في جو إيماني، ففيه مصفده الشياطين، ولا سبيل أمام المؤمن إلا فعل الخير والبعد عن الذنوب.

وسام: المسلم يجب أن يبتعد عن المعاصي

وتابع وسام، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «المعصية ينبغي أن يبتعد عنها المسلم، طيب إحنا بنقع فى المعاصي ليه، والشياطين محبوسة، عشان دوافع المعصية يمكن أن يكون هوى النفس، وأيضا النفس أمارة بالسوء، إلا من رحم ربه، وبعض الفقهاء قال إن حبس الشياطين، منع الحركة، يستطيع الشيطان أن يلقى بالكلمة، المهم إن ربنا هيأ لنا جوا إيمانيا نستطيع أن نمارس الطاعة، ونبعد عن المعاصي».

وعن تأثير النفس وهوى النفس على الوقوع في المعاصي، استشهد وسام، بالآية القرآنية، في قول الله سبحانه وتعالى: «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ».

وكانت قناة «الناس» انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.