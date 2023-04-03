البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لـ23%

رفع البنك المركزي المصري، متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية، إلى 23% لأول مرة، في نتائج العطاء.

وارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل 9 شهور إلى 23.059%، ووافق البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية على قبول 8 عروض من بين 96 قدمتها البنوك والمؤسسات والمستثمرين.

رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كانت البنوك والمؤسسات والمستثمرين طالبوا البنك المركزي المصري في عروضهم برفع سعر 25.501% على أذون الخزانة أجل 9 شهور.

يذكر أن لجنm السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس الخميس الماضي، ليصل سعر الإيداع 18.25% والإقراض 19.25%.

البنوك تقرر طرح شهادات ذات عائد مرتفع

وأقدمت بنوك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي CIB على طرح شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 22%، وجمع البنكان الحكوميان في أول 48 ساعة من الطرح 67 مليار جنيه