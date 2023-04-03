اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قمة الأخوّة في جدة: «لن ترونا إلا معاً»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

قمة الأخوّة في جدة: «لن ترونا إلا معاً»

«السيسي وبن سلمان» يتوافقان على تطوير علاقات الأخوة وتعزيز التعاون لمصلحة الشعبين ومواصلة التنسيق والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية الأسبق: زيارة الرئيس لطمة على وجه مروجي الشائعات.. وعلاقة البلدين ركيزة لاستقرار المنطقة.. ومسؤول سابق بالجامعة العربية: الزيارة تعكس التقارب بينهما

هاشتاج «لن ترونا إلا معاً» يتصدّر «تويتر».. وإعلامي سعودي: «القاهرة والرياض» جناحا الأمة وحصنها الحصين.. ووقف محاولات العبث في شئون المنطقة يوحد موقف البلدين

خبراء: ترتيب الأوراق والإعداد للقمة العربية بالرياض على رأس جدول الأعمال.. و11 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين وخطط لضخ 8 مليارات في مشاريع مستقبلية

أمناء الحوار الوطني في ندوة «الوطن»: لا خطوط حمراء والمعارضة شريكة في الجلسات

«السيسي»: حريصون على اختيار أفضل العناصر والكوادر للوظائف العامة

الرئيس يُجرى حواراً مع المتقدمين لوظائف التعليم: نسعى لتطوير الأداء الحكومي

الاتهام بعدم جدية الحوار «كذب يأتي من الخارج».. ومتمسكون بالاستمرار على طاولة الحوار وسنناقش 84 قضية.. وقوائم العفو عن المسجونين وتشكيل «الأمناء» واللجان دليل نجاح

جمال الكشكي: الرئيس «سابق بخطوات» ورسائله تقول: «انطلقوا ونحن معكم».. ومساحات التقارب لم تكن موجودة قبل دعوته.. واللحظة الحالية كاشفة ومن لديه شيء يقدمه

أحمد الشرقاوي: دعوة كل الكيانات للمشاركة.. وتمثيل المعارضة وصل لـ50% والحركة المدنية لم تفرض شروطاً مسبقة

أميرة صابر: كل القرارات بالتوافق وليس التصويت.. وتجربتنا في «تنسيقية الشباب» ساعدتنا على المشاركة بإيجابية

الحكومة تدرس إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لتحقيق المستهدف منها

عمر زهران: «الكتيبة 101» هدية ربنا لى.. والجمهور ما زال متعطشاً للأعمال الوطنية.. و«المتحدة» أحدثت تنوعاً درامياً في رمضان 2023

«مدبولي»: نسعى لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتيسيرات لإقامة الشركات الناشئة

«الوطن» تحصد جائزة التميز في «صحافة المناخ»

«فؤاد» تكرّم الزميل خالد عبدالرسول عن ملف «العمارة الخضراء»

الصفحة الثانية

لقاء الأخوّة في «جدة»

«السيسي وبن سلمان» يتوافقان على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون

الزعيمان بحثا تطورات القضايا الإقليمية والدولية.. وصحف المملكة تسلط الضوء على المباحثات الأخوية في «جدة».. وهاشتاج «لن ترونا إلا معاً»

خبراء: ترتيب الأوراق والإعداد للقمة العربية بالرياض على رأس جدول الأعمال

«حليمة»: الجانبان بحثا ملفات العلاقات مع إيران وتداعيات الحرب الأوكرانية.. و«صادق»: هناك معدل «تصاعدى» للاستثمارات السعودية في مصر

السفير محمد العرابي: العلاقة بين «القاهرة» و«الرياض» ركيزة مهمة للاستقرار وحماية قواعد وأسس الأمن القومي العربي

وزير الخارجية الأسبق: الزيارة رسالة طمأنة للدول العربية.. ولطمة على وجه مروجي الشائعات

الصفحة الثالثة

مصر سند للعرب

2900 مشروع سعودي بمصر باستثمارات 30 مليار دولار

خبراء اقتصاد: 11 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين وخطط لضخ 8 مليارات في مشاريع مستقبلية.. وإتمام الربط الكهربائى في مايو 2025.. واستثمارات كبيرة للصندوق السيادي السعودي في مصر.. وودائع سعودية في البنك المركزي

مسئول سابق بـ«الجامعة العربية»: الزيارة تعكس التقارب بين البلدين.. والدليل «مسافة السكة»

د. منجي بدر: مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات السعودية وتوفر فرصاً واعدة

الرئيس «السيسي» أكد أن وحدة سوريا هدف مصر الأول.. ودعا إلى عودة «دمشق» إلى الجامعة العربية.. والأزمات الكبرى في المنطقة مثّلت اختباراً قوياً لمتانة العلاقات المشتركة

الإعلامي السعودي: «القاهرة والرياض» جناحا الأمة العربية وحصنها الحصين

الصفحة الرابعة

الاتهام بعدم جدية الحوار «كذب يأتي من الخارج».. والمعارضة شريكة في إدارة الجلسات والنتائج ستكون أقوى رد

مجلس أمناء الحوار الوطنى في ندوة «الوطن»: لا إخوان.. لا نية للانسحاب.. ولا خطوط حمراء

تم تحديد 84 قضية نوعية من المقرر مناقشتها داخل كل لجنة بحسب طبيعتها

اللجان الفرعية

أنشئت 19 لجنة فرعية: 5 بالمحور السياسي

و8 بالمحور الاقتصادي و7 بالمحور الاجتماعي

المحاور الرئيسية

ضم الحوار 3 محاور رئيسية هي: السياسي والاقتصادي

والاجتماعي

الجلسات التحضيرية

تم عقد 20 جلسة تحضيرية بإجمالي ساعات اجتماعات وصلت إلى نحو 200 ساعة

بداية الدعوة

أطلقت الدعوة بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل الماضي

مجلس الأمناء

يضم 19 عضواً مثلوا اتجاهات سياسية مختلفة وخبرات متنوعة

الصفحة الخامسة

استجابة الرئيس السريعة لأول مقترحات مجلس الأمناء دليل على جدية الحوار.. و«3 مايو» الانطلاقة الحقيقية للجلسات ومناقشة المحاور الثلاثة بالتوازي.. والمصداقية والشفافية أهم معايير الاختيار

الحركة المدنية لم تفرض شروطاً مسبقة ولكن قدمنا ضمانات تمت الاستجابة لها

قوائم العفو عن المسجونين والتشكيل المتوازن لمجلس الأمناء والمحاور واللجان.. دليل على الجدية

متمسكون بالاستمرار على طاولة الحوار وإنجاح المبادرة وسنناقش 84 قضية بسقف زمني مفتوح

اللحظة الحالية كاشفة للجميع ومن لديه شيء يقدمه أهلاً وسهلاً به في الحوار

لا يجب اختصار الحوار في ملف الإفراج عن السجناء.. ونحن أمام فرصة ذهبية يجب استثمارها

الجميع في مجلس الأمناء «بيقول اللى هو عايزه».. لكن يجب ألا نضع «العربة أمام الحصان»

تجربتنا في «تنسيقية الشباب» ساعدتنا على المشاركة بإيجابية.. ونزلنا للشارع لمناقشة القضايا مع المواطنين

كل القرارات بالتوافق وليس التصويت.. ولم نذهب إلى طاولة الحوار بـ«أجندة مسبقة»

استقبلنا «أطناناً من أوراق المقترحات».. وقوائم العفو حملت رسائل أمل وطمأنينة للجميع

الصفحة السادسة

جهود توفير الحماية الاجتماعية

للأكثر احتياجاً

صندوق «تحيا مصر».. حزم مالية لتحسين أجور الموظفين وأصحاب المعاشات

114 مليون جنيه تم تخصيصها للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، بجانب تطوير ورفع كفاءة أكبر 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

التحالف الوطني

يناير 2019: تاريخ إطلاق المشروع القومي.

قرية في 14 محافظة بالمرحلة التمهيدية

إنفاق 13 مليار جنيه لتحسين حياة 4.5 مليون مواطن.

تريليون جنيه التكلفة التقديرية لتحسين جودة حياة نحو 60 مليون مواطن يسكنون الريف.

مبادرة حياة كريمة.. 1.4 مليون قطعة ملابس تم توزيعها على نحو 500 ألف مستفيد، كما استفاد 3.2 ألف فتاة من المبادرة في توفير تجهيزات الزواج.

منافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة

الصفحة السابعة

الفتاح العليم

مائدة رمضان «الحاجة ماجدة» بالفيوم.. أكلة هنية تكفي 300

«آية» تصنع الفوانيس والسبح من الصلصال الحرارى: «اتعلمت بنفسي»

«مصطفى» يتسلح بالقرآن في محاربة ظلام البصر: القرآن أنار حياتي

الصفحة الثامنة

عمر زهران: «الكتيبة 101» هدية من ربنا

و«المتحدة» أحدثت تنوعاً درامياً في رمضان

مشهد بكاء محمد رمضان في «جعفر العمدة» يتخطى المليون مشاهدة

حاتم صلاح: انتظروا مفاجآت مع «حزلقوم» في «الكبير أوى»

هالة صدقي: لم نُعد المشهد خلال التصوير.. وعيطت لما شُفته على التليفزيون

لم أتوقع وقوفي أمام نجمين بحجم «مكي والسقا».. وأنا شخص عاشق للكوميديا