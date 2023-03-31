اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة في ذكرى العبور
كتب:
محمد عزالدين
06:32 م | الجمعة 31 مارس 2023
عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي» يلتقى قادة القوات المسلحة في ذكرى العبور.
- الرئيس يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.. ويهنئ «بن زايد» بالتعيينات القيادية الجديدة: نتمنى أن تعزز مسيرة الإمارات نحو المزيد من التقدم والرخاء.
- «التعليم العالي»: تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص.
- «المتحدة» تعيد نجوم «أيامنا الحلوة» في دراما رمضان.
- مباحثات لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
- التمــور.. حلوى الصائمين وفخر الصناعة الوطنية.
- الأهلي يتسلح بـ«جماهيره» أمام الهلال.. وغياب «أشرف ومتولى وسافيو».
الصفحة الثانية
- الحوار الوطني.. معا نتكلم.. معا نتوافق.
-«مجلس الأمناء»: الاختيارات الجديدة دفعة للأمام وتتسم بالتنوع.
- إبراهيم داوود: «الحوار» عمل إيجابي لتعزيز ودعم الإبداع ورعاية المبدعين.
الصفحة الثالثة
- مهار أبوبكر: تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل على رأس اهتماماتي.
- مصطفى الكيلاني: ملفات الثقافة والفن والقوى الناعمة أولوية خلال الجلسات.
- محمد عبدالعزيز: يجب فتح المجال للقوى السياسية والأحزاب للمشاركة بشكل واسع.
- أحزاب وسياسيون: لا يوجد إقصاء أو تهميش أو خطوط حمراء في «الجمهورية الجديدة».
الصفحة الرابعة
- «الإنتاج الحربي»: نتعاون مع القطاع الخاص لتطوير حديقتي «الحيوان والأورمان».
- «الكهرباء»: التعامل مع الأعطال لحظيا لإعادة توصيل التيار سريعا.
- وزيرة الهجرة: هدفنا تمكين الشباب والاستثمار في البشر.
- تعاون «مصري – صيني» لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية.
- «السياحة»: 213 ألف غرفة موزعة على 1210 فنادق.
- مستشار وزير التجارة السابق: مشروع موازنة 2024 وخطة التنمية يحولان المحنة العالمية إلى منحة.
الصفحة الخامسة
- «إشبيلية» أول مطبخ خيري في الدقهلية..«محدش هيبات جعان»
- «سيدي غازي».. «ولي الكرامات» بكفر الشيخ
- مبادرة شباب «التونسي»: «شنطة رمضان» أطعمة مناسبة للإفطار والسحور
الصفحة السادسة
- التمور.. حلوى الصائمين وفخر الصناعة الوطنية
- رحلة البلح من المحافظات إلى سوق الساحل.. عمار يا «شبرا»
- تحديات أصحاب المصانع لمنافسة الأسواق الخارجية: دخلنا المنتج في كل حاجة
الصفحة السابعة
- مهرجانات التمور في المحافظات.. ملتقى لإحياء التراث ودعم الصناعة المصرية.
- زيادة الصادرات في 2022.. و19% من إنتاج العالم صنع في مصر.
- مدير معمل النخيل بوزارة الزراعة: لدينا 20 مليون نخلة وننتج 1.7 مليون طن من التمور.
الصفحة الثامنة
- «المتحدة» تعيد نجوم «أيامنا الحلوة» في دراما رمضان:
- أدوار جديد تصدرت «التريند».
- هشام عباس: «حلولو» سبب موافقتي على غناء تتر «الصفارة».
- أحمد البدري: ترددت في الموافقة على «عملة نادرة» بسبب إصابتي بالعصب السابع في عيني.