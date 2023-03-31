اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة في ذكرى العبور

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يلتقى قادة القوات المسلحة في ذكرى العبور.

- الرئيس يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.. ويهنئ «بن زايد» بالتعيينات القيادية الجديدة: نتمنى أن تعزز مسيرة الإمارات نحو المزيد من التقدم والرخاء.

- «التعليم العالي»: تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص.

- «المتحدة» تعيد نجوم «أيامنا الحلوة» في دراما رمضان.

- مباحثات لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

- التمــور.. حلوى الصائمين وفخر الصناعة الوطنية.

- الأهلي يتسلح بـ«جماهيره» أمام الهلال.. وغياب «أشرف ومتولى وسافيو».

الصفحة الثانية

- الحوار الوطني.. معا نتكلم.. معا نتوافق.

-«مجلس الأمناء»: الاختيارات الجديدة دفعة للأمام وتتسم بالتنوع.

- إبراهيم داوود: «الحوار» عمل إيجابي لتعزيز ودعم الإبداع ورعاية المبدعين.

الصفحة الثالثة

- مهار أبوبكر: تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل على رأس اهتماماتي.

- مصطفى الكيلاني: ملفات الثقافة والفن والقوى الناعمة أولوية خلال الجلسات.

- محمد عبدالعزيز: يجب فتح المجال للقوى السياسية والأحزاب للمشاركة بشكل واسع.

- أحزاب وسياسيون: لا يوجد إقصاء أو تهميش أو خطوط حمراء في «الجمهورية الجديدة».

الصفحة الرابعة

- «الإنتاج الحربي»: نتعاون مع القطاع الخاص لتطوير حديقتي «الحيوان والأورمان».

- «الكهرباء»: التعامل مع الأعطال لحظيا لإعادة توصيل التيار سريعا.

- وزيرة الهجرة: هدفنا تمكين الشباب والاستثمار في البشر.

- تعاون «مصري – صيني» لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية.

- «السياحة»: 213 ألف غرفة موزعة على 1210 فنادق.

- مستشار وزير التجارة السابق: مشروع موازنة 2024 وخطة التنمية يحولان المحنة العالمية إلى منحة.

الصفحة الخامسة

- «إشبيلية» أول مطبخ خيري في الدقهلية..«محدش هيبات جعان»

- «سيدي غازي».. «ولي الكرامات» بكفر الشيخ

- مبادرة شباب «التونسي»: «شنطة رمضان» أطعمة مناسبة للإفطار والسحور

الصفحة السادسة

- التمور.. حلوى الصائمين وفخر الصناعة الوطنية

- رحلة البلح من المحافظات إلى سوق الساحل.. عمار يا «شبرا»

- تحديات أصحاب المصانع لمنافسة الأسواق الخارجية: دخلنا المنتج في كل حاجة

الصفحة السابعة

- مهرجانات التمور في المحافظات.. ملتقى لإحياء التراث ودعم الصناعة المصرية.

- زيادة الصادرات في 2022.. و19% من إنتاج العالم صنع في مصر.

- مدير معمل النخيل بوزارة الزراعة: لدينا 20 مليون نخلة وننتج 1.7 مليون طن من التمور.

الصفحة الثامنة

- «المتحدة» تعيد نجوم «أيامنا الحلوة» في دراما رمضان:

- أدوار جديد تصدرت «التريند».

- هشام عباس: «حلولو» سبب موافقتي على غناء تتر «الصفارة».

- أحمد البدري: ترددت في الموافقة على «عملة نادرة» بسبب إصابتي بالعصب السابع في عيني.