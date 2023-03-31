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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يلتقي قادة القوات المسلحة في ذكرى العبور

كتب:

محمد عزالدين
06:32 م | الجمعة 31 مارس 2023
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يلتقى قادة القوات المسلحة في ذكرى العبور.

- الرئيس يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.. ويهنئ «بن زايد» بالتعيينات القيادية الجديدة: نتمنى أن تعزز مسيرة الإمارات نحو المزيد من التقدم والرخاء.

- «التعليم العالي»: تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص.

- «المتحدة» تعيد نجوم «أيامنا الحلوة» في دراما رمضان.

- مباحثات لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

- التمــور.. حلوى الصائمين وفخر الصناعة الوطنية.

- الأهلي يتسلح بـ«جماهيره» أمام الهلال.. وغياب «أشرف ومتولى وسافيو».

الصفحة الثانية

- الحوار الوطني.. معا نتكلم.. معا نتوافق.

-«مجلس الأمناء»: الاختيارات الجديدة دفعة للأمام وتتسم بالتنوع.

- إبراهيم داوود: «الحوار» عمل إيجابي لتعزيز ودعم الإبداع ورعاية المبدعين.

 

الصفحة الثالثة

- مهار أبوبكر: تطوير البنية التشريعية للمرأة والطفل على رأس اهتماماتي.

- مصطفى الكيلاني: ملفات الثقافة والفن والقوى الناعمة أولوية خلال الجلسات.

- محمد عبدالعزيز: يجب فتح المجال للقوى السياسية والأحزاب للمشاركة بشكل واسع.

- أحزاب وسياسيون: لا يوجد إقصاء أو تهميش أو خطوط حمراء في «الجمهورية الجديدة».

 

الصفحة الرابعة

- «الإنتاج الحربي»: نتعاون مع القطاع الخاص لتطوير حديقتي «الحيوان والأورمان».

- «الكهرباء»: التعامل مع الأعطال لحظيا لإعادة توصيل التيار سريعا.

- وزيرة الهجرة: هدفنا تمكين الشباب والاستثمار في البشر.

- تعاون «مصري – صيني» لتنفيذ منطقة الأعمال المركزية.

- «السياحة»: 213 ألف غرفة موزعة على 1210 فنادق.

- مستشار وزير التجارة السابق: مشروع موازنة 2024 وخطة التنمية يحولان المحنة العالمية إلى منحة.

 

الصفحة الخامسة

- «إشبيلية» أول مطبخ خيري في الدقهلية..«محدش هيبات جعان»

- «سيدي غازي».. «ولي الكرامات» بكفر الشيخ

- مبادرة شباب «التونسي»: «شنطة رمضان» أطعمة مناسبة للإفطار والسحور

 

الصفحة السادسة

- التمور.. حلوى الصائمين وفخر الصناعة الوطنية

- رحلة البلح من المحافظات إلى سوق الساحل.. عمار يا «شبرا»

- تحديات أصحاب المصانع لمنافسة الأسواق الخارجية: دخلنا المنتج في كل حاجة

 

الصفحة السابعة

- مهرجانات التمور في المحافظات.. ملتقى لإحياء التراث ودعم الصناعة المصرية.

- زيادة الصادرات في 2022.. و19% من إنتاج العالم صنع في مصر.

- مدير معمل النخيل بوزارة الزراعة: لدينا 20 مليون نخلة وننتج 1.7 مليون طن من التمور.

 

الصفحة الثامنة

- «المتحدة» تعيد نجوم «أيامنا الحلوة» في دراما رمضان:

- أدوار جديد تصدرت «التريند».

- هشام عباس: «حلولو» سبب موافقتي على غناء تتر «الصفارة».

- أحمد البدري: ترددت في الموافقة على «عملة نادرة» بسبب إصابتي بالعصب السابع في عيني.

 

 

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