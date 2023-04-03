خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: منطقة جنوب شرق آسيا «على كف عفريت»

قال الدكتور عماد عجمي، رئيس اللجنة التحضيرية للدبلوماسيين والمراسلين الأجانب، إن كوريا الجنوبية تجري تدريبات مضادة للغواصات بالاشتراك مع أمريكا، والتصريحات دائما نارية من كل الأطراف، سواء الكوريتين أو اليابان، كأن كل الأصابع على الزناد، لكن العالم الآن يكفيه أوكرانيا.

شرق آسيا على كف عفريت

وأضاف عجمي، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج «منتصف النهار» عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن منطقة جنوب شرق آسيا هي على «كف عفريت» ولكنها «كف عفريت مسيطر عليها»، برغم أنها منطقة ملتهبة لكن هناك وقاعد أمريكية قوية منتشرة في هذه الدول.

مناورات للاستعداد للهجوم

وأضاف أن المسؤولين اليابانيين أكدوا أن المناورات الحالية في المياه الإقليمية الكورية الجنوبية تستهدف الاستعداد إلى هجوم كوري شمالي بالصواريخ البالستية من الغواصات، بعد وجود نشاط كبير في قوات بيونج يانج خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن هناك مصادر عسكرية يابانية كشفت عن وجود تصعيد في البنية العسكرية البالستية النووية الكورية الشمالية، ولكن الأخطر من الصواريخ البالستية هي التصريحات النارية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إضافة لوجود إنشاءات حديثة في المناطق العسكرية الكورية الشمالية.