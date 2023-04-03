كوريا الجنوبية تسجل 4 آلاف و349 إصابة بـ كورونا بينها 18 وافدة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 18 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، إلى ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليون و843 ألفا و900 حالة.

وقالت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن البلاد سجلت 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و281 حالة وفاة.