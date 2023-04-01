كوريا الجنوبية تسجل 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

سجلت «وكالة مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، 10 آلاف و523 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 12 حالة وافدة من الخارج.

وقالت «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 30 مليون و829 ألف و827 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض»، إلى تسجيل كوريا الجنوبية، 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لتصل حصيلة الوفيات إلى 34 ألف و 270 حالة وفاة.

وأمس الأول الجمعة، سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية،10 آلاف و368 إصابة بفيروس كورونا، بينها 18 حالة من الخارج و10 وفيات.