برنامج تدريبي لسيدات دمياط على إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم

نظم فرع القومي للمرأة بمحافظة دمياط، برنامجا تدريبيا يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروعات صغيرة، تحت عنوان «مطبخ المصرية الخير».

تمكين المرأة في دمياط يتحقق

وقالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس بمحافظة دمياط، لـ«الوطن»، إن هذا البرنامج يدعم المرأة، ويأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهتم بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مؤكدة أنه يتم في قرى حياة كريمة المدرجة ضمن المبادرة كمرحلة تجريبية.

إنتاج 142 وجبة

وأضافت مقررة المجلس القومي للمرأة بدمياط: «أطلقنا البرنامج واستهدف المطبخ قرى مركز كفر سعد، قرية الزهراء كفر ميت أبو غالب، بإجمالي 30 مستهدفا، وجرى إنتاج 142 وجبة، وسيستمر حتى آخر شهر رمضان، حتى يستهدف قرى حياة كريمة تباعا».

طاهيات محترفات لإدارة المطابخ

وذكرت أن «مطبخ المصرية» هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات تمهيدا لفتح المشروعات الصغيرة في المستقبل بعد تدريبهن على إدارة الأعمال وكيفية التخطيط لمشروع صغير من المنزل.

توزيع الوجبات على الأسر الاكثر احتياجا

ولفتت أنه جرى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف علىة طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.