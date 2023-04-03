موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم.. أين مسروقات المتحف؟

ينتظر متابعو مسلسل سره الباتع موعد عرض المسلسل على قناة الحياة اليوم، لمتابعة آخر الأحداث التي وصل إليها المسلسل، ويدور مسلسل سره الباتع في حقبتين من الزمن، الفرنسية والحالية، ويقدم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات أبرزهم أحمد السعدني وحنان مطاوع، وأحمد فهمي وريم مصطفى، إضافة إلى الفنان عمرو عبدالجليل والفنان حسين فهمي.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم

ولمنتظري موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليومـ فإن الحلقة الجديدة تستكمل أحداث الحلقة 12 التي تمّ عرضها أمس وظهر فيها مسعود الذي يقدم دوره الفنان عمرو عبدالجليل بعد أمره بقتل الرجل الذي قبض عليه أثناء سرقة المتحف المصري، ويمكن متابعة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة الساعة 12 صباحًا، والإعادة الساعة 8 صباحًا.

ويترقب الباحثين عن موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم، ظهور حقيقة بيع مسعود ورجاله لمسروقات المتحف المصري، وذلك بعد سؤال أحد رجال مسعود له الأمر الذي أغضبه كثيرًا.

مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، ويقدمها على شاشة التلفزيون المخرج خالد يوسف في التجربة الدرامية الإخراجية الأولى له، ويشمل طاقم العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الدول.