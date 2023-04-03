عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: 10 أبريل حسم الإجراءات و3 مايو انطلاق الجلسات

تحدث جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاصيل يوم 3 مايو المقرّر لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، قائلا إن هذا اليوم سيكون الانطلاقة الرئيسية لجلسات الحوار الوطنى، التى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا على أنه سيكون الموعد الفاصل فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وهو تاريخ مبشر سيشهد انطلاقاً وفقاً للآليات التى سيتفق عليها مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل المقرر انعقاده يوم الاثنين المقبل 10 أبريل.

جلسات الحوار الوطني

وأشار «الكشكى» خلال الندوة التي عقدتها جريدة الوطن مع عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الأمناء من المقرر أن تُحدّد خلاله اللمسات النهائية، ويتم تحديد الأسماء المشاركة، واستعراض التجهيزات اللوجيستية التى تقوم بها الأمانة الفنية، مؤكداً أن جلسات الحوار ستتم على التوازى، فى المحاور الثلاثة «السياسى، الاقتصادى، والاجتماعى»، بواقع 3 أيام فى الأسبوع.

الحوار الوطني

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الشارع المصرى سيرى نخبة وشخصيات بارزة خلال الجلسات، مشيراً إلى أن الأعداد مفتوحة للمشاركة فى الجلسات وغير مقيدة بعدد محدد لكل من يرغب فى أن يشارك، فمجلس الأمناء فى انعقاد دائم للتوصل إلى اتفاق وشكل نهائى للأسماء، وبالفعل بعض القوائم تم إعلانها، وهى جزء بسيط جداً من المشاركين.