السؤال العاشر من مسابقة علي جمعة «وفوق كل ذي علم عليم».. تعرف عليه

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال العاشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم».

السؤال العاشر من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم

وقال علي جمعة، خلال تقديم برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سؤال الحلقة العاشرة هو: «ما اسم المدينة التي تنازع حولها الناس وتلقب بسرة المدن؟»، ووضع للسؤال 3 اختيارات للإجابة وهي :«مكة المكرمة - عكا - القدس».

وأشار جمعة إلى أنه يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا خلال إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يتم الاتصال على رقم (59 59).

وكشف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الفائز التاسع في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، وهي ناهد علي يوسف من محافظة القليوبية.

إجابة السؤال التاسع

وقال علي جمعة، خلال برنامج «فوق كل ذي علم عليم»، المذاع على قناة صدى البلد، إنّ سؤال الحلقة السابقة هو: «ما اسم فتى موسى الذي نسى سمكة الحوت وذكر القرآن قصته؟».

وأضاف أن الإجابة الصحيحة هي يوشع بن نون.

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز في الحلقة السابعة من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة؛ سيحصل على 10 آلاف جنيه.