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السؤال الثاني عشر من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم

كتب:

شريف سليمان
08:01 م | الإثنين 03 أبريل 2023
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال الثاني عشر من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، برعاية مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية.

السؤال الثاني عشر من مسابقة علي جمعة وفوق كل ذي علم عليم

وقال «جمعة»، خلال تقديم برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن سؤال الحلقة الثاني عشر «ما اسم بغلة رسول الله صلى عليه التي أهداها المقوقس عظيم مصر له؟». 

كيفية الاشتراك في مسابقة علي جمعة 

وعرض جمعة، 3 اختيارات للإجابة «الضباء، الجدعاء، دلدل»، إذ أكد أن الإعلان عن الفائزين يكون بشكل يومي خلال إذاعة البرنامج، وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية لبرنامج وفوق كل ذي علم عليم، يكون الاتصال على رقم 59 59.

ولفت إلى أن مدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، كما سيدخل على سحب لرحلة عمرة.

 

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