علي جمعة يكشف عبر قناة الناس سبب رفض «الصيفي» دعوة الملك فاروق في رمضان

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، السبب الحقيقي وراء رفض القارئ الشيخ محمد الصيفي دعوة الملك فاروق؛ لإحياء ليالي رمضان بقصره.

عزة النفس سبب الرفض

وقال «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إنه كان عنده عزة، وكان يخشى من قيود البرتوكول، فدخوله القصر يعني أن هناك برتوكول واجب الالتزام به مع الملك، وكانوا يروا أن هذا التقييد قد ينتقص من كرامة القارئ الحافظ لكتاب الله والذي يعتز به.

عدم تلبية الدعوة

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أنه عندما اتصلت الخاصة الملكية بالشيخ الصيفي لدعوته قال لهم أنه يقرأ بالإذاعة وصحته لا تساعده على تلبية الدعوات وإن كان الملك يريد سماعه يستمع إليه في الإذاعة، واعتذر من الناحية الصحية، معقبًا: «تقديري الشخصي أن الاعتذار جاء من التخوف من قيود البرتوكول وهو شخصية منفتحة شعبوية تسبب القيود ضيق لها».