الرئيس البيلاروسي: موسكو ومينسك كثفتا التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، أن روسيا وبيلاروسيا كثفتا معًا بشكل كبير التعاون الثنائي في ظل الوضع الجيوسياسي المعقد في المنطقة، مُشيرًا إلى أن اتصالات مينسك مع موسكو أسهمت بشكل كبير في ذلك.

وقال لوكاشينكو في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «بيلتا- نيوز» البيلاروسية: «لقد أصبح بلدينا، روسيا وبيلاروسيا، أقرب إلى بعضهما البعض في السنوات الأخيرة، ويمكننا أن نقول هذا بصراحة»، وذلك لم يتم فقط من خلال العلاقات التي يتمتع بها البلدان على أعلى مستوى سياسي، ولكن كما هو الحال دائمًا من خلال اتصالاتنا مع المناطق الروسية».

تنسيق بين البلدين

وأشار إلى أن البلدين شرعا في العمل عن كثب على مستوى الحكومات والشركات والمنظمات؛ بحثًا عن حلول للوضع، الذي تشهده المنطقة في الوقت الراهن؛ الأمر الذي وحد الشعبين وجعلهما أقوى.

تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع رؤساء المناطق الروسية

كما شدد الرئيس على أن المساهمة الكبيرة في حجم التبادل التجاري القياسي بين الدول في عام 2022 بلغت 50 مليار دولار، مُضيفًا أن ذلك يرجع أيضًا إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع رؤساء المناطق الروسية.