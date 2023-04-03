مصر تستورد سلعا غذائية ومنتجات حيوانية من روسيا.. والتعامل بالروبل لأول مرة

تعد كل من مصر وروسيا شريكان تجاريان مهمان، ففي عام 2021، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر 5 مليارات دولار، وفي عام 2013، كان 3 مليارات دولار، وفي عام 2018، وقعت البلدان معاهدة للتعاون الاستراتيجي لتعزيز التجارة بينهما، فضلاً عن تعزيز أشكال أخرى من التعاون.

استيراد منتجات غذائية حيوانية روسية لأول مرة

وكشف أحدث تقرير صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن استعداد مصر لـ استيراد منتجات غذائية حيوانية روسية لأول مرة، واستقبال شحنة كبيرة من القمح الروسي، وتضمن التقرير الأسبوعي التاسع الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الفترة من 25 حتى 31 مارس 2023، حضور إدارة المجازر لقاء مع وفد من وزارة الزراعة الروسية، بدعوة من جهاز التمثيل التجاري المصري في إطار تعزيز التبادل التجاري وتوقيع بروتوكول مشترك بين الجانبين.

وأضاف التقرير أنَّه تم عرض الاشتراطات المصرية الملزمة لاستيراد المنتجات الغذائية الروسية ذات الأصل الحيواني إلى مصر، وكذلك فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى روسيا.

مصر تحتل المرتبة الثانية بين مستوردي القمح الروسي

يشار إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا، وكبر حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية كأكبر مستوردي القمح الروسي، كما أنَّ «القاهرة» تصدرت قائمة الدول في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير 2023، بشحنة بلغت 191.5 ألف طن.

ووفقا لتصريحات سابقة للسفارة الروسية بالقاهرة، فإن موسكو تواصل المساهمة في الأمن الغذائي لمصر الصديقة بحسب وصفها، وهي حريصة على سلامة أمنها الغذائي وتعزيز العلاقات في هذا الجانب، كاشفةً عن أنَّه تم شحن 191.5 ألف طن من الحبوب الروسية إلى مصر خلال الفترة من 1 إلى 8 يناير الماضي.

كما صرَّح اتحاد الحبوب الروسي بأنَّ بلاده حافظت على دورتها خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022، كمورد رئيسي للقمح إلى مصر، بتوريد كمية بلغت 5,9 مليون طن للحبوب، مؤكداً أنَّ «موسكو» قادرة تماما على توريد 4 ملايين طن أخرى خلال النصف الثاني من العام الزراعي، والذي سيستمر حتى أغسطس 2023.

المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري في يناير الماضي

وفي يناير الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي اعتماده الجنيه المصري و9 عملات أخرى ليتم إدراجها ضمن أسعار صرف العملات، ليتيح القرار للجانبين استخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بدلاً من الدولار.