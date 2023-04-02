الشيخ خالد الجندي يشرح معنى «الأخلاء الثلاثة» عبر قناة الناس

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنّه تحدث في الحلقة الماضية من برنامجه على أنّ الصدقة مرتبطة ببقائنا أمين مخزن وعلى العُهدة، مفسرًا: «لو أنت عندك نعمة أو فلوس فأنت مجرد أمين عهدة، يعني مستخلف»، شارحا معنى «الأخلاء الثلاثة».

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «الناس» اليوم الأحد: «لو أنك تمتلك المال، فإن هذا يعني أن الله عز وجل استخلفك على أمانة ومال وثروة وأي شيء، فإذا وجدك الله لا تنقل منها لغيرك ولا تؤكل أو تنفق على غيرك فإنه سيغيرك».

واستدلّ عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على حديثه بالآية الكريمة الأخيرة في سورة محمد: «ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم».

وواصل: «هُنا التهديد واضح تماما، واليوم سأحدثكم عن الأصدقاء الثلاث من خلال الحديث النبوي الشريف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن آدم ثلاثة أخلاء، أما خليل فيقول ما أنفقت فهو لك وما أمسكت فليس لك، والثاني يقول أنا معك فإذا أتيت باب الملك (باب القبر) تركت وتراجعت فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك، ثم يرجعون فيتركونك، وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عملك ، فيقول: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي».