خالد الجندي عبر قناة الناس: شهر رمضان يمر بسرعة ولا يحتمل التقصير

قرأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، منشورا أعجبه لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الهواء، حيث كتبه عن شهر رمضان الكريم، وجاء فيه أن شهر رمضان قصير لا يحتمل التقصير، موضحًا: «ثلث رمضان مرّ، من يصدق ذلك؟!».

قدوم شهر رمضان لا يقبل الفتور

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «الناس» اليوم الأحد: «كاتب المنشور قال إن قدوم شهر رمضان لا يقبل الفتور، وكلما تكاسلت تذكر قول الله تبارك وتعالى أياما معدودات».

كلام رائع

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن رمضان بين 11 شهرا كيوسف بين 11 كوكبا، ورمضان كالقمر بين شهور العام، فلا تقتلوه ولا تلقوه في الجب ولا تبيعوه بثمن بخس بل أكرموا مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه شفيعا يوم الحساب: «أقولها بصدق، كلام رائع.. تسلم ايديك يا اللي كتبت الكلام ده».