خالد الجندي عبر قناة الناس: «مفيش حاجة اسمها الوقت فات.. العبرة بكمال النهايات»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ الدين الإسلامي به ظاهرة غريبة جدا، وهي القدرة على التدارك، موضحًا: «مفيش حاجة عندنا اسمها فات الأوان وراح الوقت أو الفرصة راحت، طول ما انت عايش الفرصة لسه موجودة».

«الجندي»: اعتبروا رمضان بداية جديدة

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «الناس» اليوم الأحد: «يمكنكم أن تعتبروا أن شهر رمضان سيبدأ الليلة وابدأوا الشهر الفضيل من جديد بشحنة جديدة بأخلاقها وصدقاتها وطباعها وأخلاقها وتوبتها وصلاتها وإخلاصها».

التوبة ممكنة

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «اعمل لنفسك جو استطلاع الرؤية والهلال وبداية رمضان مرة أخرى، ابدأ من جديد في هذه الليلة، العبرة في الإسلام ليست بتمام البدايات ولكن بكمال النهايات، فالمهم هو كيف ستنهي الأمر، ففي البداية قد يصيبنا بعض الضعف والوهن والرعونة وعدم الادراك والتقدير، عندها لا يجب ان ننهار، ولكن يجب أن نصبر، طول ما أنت عايش تقدر تعدل النتيجة وتعمل ريمونتادا وترجع تاني للمباراة وترجع تاني تصلح، وعندنا وقت بدل ضائع كتير جدا».