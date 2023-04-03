حنان مطاوع لـ«أنا والقناع»: «ملحقتش أقول لبابا بحبك قبل ما يموت»

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها كانت تشبه أحد الأشخاص الذين لم يستطيعوا التعبير عن مشاعرهم بالكلام، حيث إنها لم تستطع أن تخبره بأنها تحبه قبل وفاته: «مكنتش معبرة أوي، ومع بابا كنت شبهه أكتر بس بشكل عام مكنتش لسه بعرف اتصرف وأعبر عن مشاعري زي دلوقتي».

مطاوع: أصبحت أعتذر بسرعة حتى لا أندم

وأضافت «مطاوع»، خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها حاليا باتت دائما ما تعتذر بسرعة حتى لا تندم، كما أنها تخبر الشخص الذي امامها عن مدى حبها له أو لها بسرعة وكثيرا من قلبها.

واستطردت الفنانة حنان مطاوع: «بحب أفرح اللي بحبهم، وجايبة ماما مقعداها معايا بالإكراه، وبحب جوزي وبنتي والحاجة اللي مربياني، ولما بابا مشي وأنا صغيرة مكنتش مدركة ومقولتش ليه إني بحبه ملحقتش أقول له».