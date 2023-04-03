الفنانة حنان مطاوع لـ«أنا والقناع»: بتعجب لما حد يسألني مش هنفرح بيكي

تحدثت الفنانة حنان مطاوع عن الأذى النفسي الذي تعرضت له بسبب الزواج قائلة: «أنا لما حد كان يقولي مش هنفرح بيكي كنت بتعجب من كلامهم، افرحوا بيا إني كويسة أو بشتغل أو مؤدبة، فيه حاجات تانية كتير في الدنيا نفرح بيها».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «فيه كلمة بتمنى تتلغي من القاموس الإنساني، هي (الناس عميوا ولا إيه)، كنت دايما أقول لهم لا أنا اللي مفتحة».

أسئلة المجتمع كانت تؤلمني

وتابعت: «يعني إيه يقال لي (حاسه إنك اتأخرتي في الجواز)، وكان يؤلمني المجتمع وأسئلته، ولو كانت الكلمات دي مجاملات كنت قضيت عليها».

التعجب من الناس

وأوضحت: «ضغط والدتي عليا في أمور الزواج كانت مقبولة فكما يقول المثل، (ضرب الحبيب زي أكل الزبيب)، وكنت بتعجب من الناس أما تقولي أنت كسرتي التلاتين، وممكن تسأليني إذا كنت تطورت في شغلي ولا لأ أو تطورت إنسانيا وفكريا وبقيت إنسانة متصالحة مع نفسي أكثر، ويا ريت تحاسبوني على أفعالي مش أقدار مش بتاعتي».