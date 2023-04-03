الفنانة حنان مطاوع لـ«أنا والقناع»: «والدي أوصى قبل ما يموت إني أمثل»

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن والدها الفنان القدير كرم مطاوع أوصى أن تدخل معهد الفنون المسرحية، «بابا أوصى إني أدخل معهد فنون مسرحية، وقال هتلفي تلفي وتبقي في عالم الفن، وكنت عايزه استقل واتشاف لوحدي عشان كدا دخلت كلية تجارة، وأنا عصبية على طول وعصبيتي مش على الآخر».

اكتئاب بعد دخول الكلية

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «اكتأبت أما دخلت تجارة إنجليزي ومش فاهمة أي حاجة، ومش فاهمة لغة الأرقام وحاسه بغباء شديد، وكذلك سوء اختيار، لكن كلنا بنتعلم من الغلط، ولو طول الوقت إحنا عاملين الصح فهنتعلم إزاي».

ضآلة شديدة

وتابعت: «أما دخلت كلية التجارة حسيت بالضآلة الشديدة، وقعدت أدور لأني ممكن أبقى ذكية في حتة تانية، وكان طموح والدتي مختلف تماما، وكان نفسها تدخل طب ومدخلتش، وعلى قد مهي مثقفة جدا إلا إنها حساسة جدا ورائعة، وكانت كأي أم مصرية طبيعية عايزة بنتها تبقى دكتورة أو مهندسة، وهي شايفة إن الفنان شيء عظيم لكن مكنتش تعرفش أنا ممكن أوصل لأي مكان في الفن».