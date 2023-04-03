طقس الإسكندرية غدا.. درجات حرارة معتدلة ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الإسكندرية غدا، حيث تعتدل درجات الحرارة، لتسجل العظمى 25 درجة مئوية، يصاحبها نشاط للرياح ما يحد من الحرارة ظهرا ويجعله طقسا باردا ليلا.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد اعتدال درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 25 والصغرى 15، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023.

اضطراب ارتفاع الأمواج

ويشهد طقس الإسكندرية غدا اضطراب حركة الأمواج، وارتفاعها من 1.5 إلى 2.5 متر، وهو أمر معتدل إلى مضطرب بحسب الأرصاد.

ظواهر طقس الإسكندرية غدا

وحذرت الأرصاد الجوية من ظواهر عدة مع طقس الإسكندرية غدا، أبرزها نشاط الرياح بمعدل 45 كيلومترا في الساعة، وتنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، والتي تتمثل صعوبتها في الشعور ببرودة أكثر بالتحديد في الساعات الليلية، ما يتطلب من المواطنين عدم الانخداع بطقس الصباح، وضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.