النائبة أميرة صابر: استجابة الرئيس السريعة لأول مقترحات مجلس الأمناء دليل على جدية الحوار

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء، إن الحوار الوطنى متنفس لم يوجد فى أى مساحة سياسية فى مصر من قبل سواء فى المجالس النيابية أو فى غيرها، حيث أتاح الفرصة للمعارضة للإدلاء برأيها، موضحة أن الحركة المدنية طرف مهم جداً فى الحوار الوطنى.

الحوار الوطني

وأضافت أميرة صابر خلال ندوة عقدتها جريدة الوطن بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمناء أنه من الأشياء التى حققها الحوار الوطنى حتى قبل انطلاقه بشكل رسمى المقرر فى مايو المقبل، هو مد الإشراف القضائى على الانتخابات،واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لطلب المجلس أمناء الحوار الوطنى، حيث كان سينتهى فى يناير المقبل بحكم الدستور.

استجابة الرئيس

وشددت على أن الاستجابة السريعة تؤكد أن الرئيس بنفسه ما زال يتابع الحوار الوطنى، وأتمنى أن تستمرالاستجابة السريعة مع نتائج الحوار فى موضوعات أخرى، موضحة أن كل ما يتوقع أن يخرج من اللجان التى تمتشكيلها، سيسير فى مسارين، إما تنفيذى أو تشريع. موضحة أن كم التشريعات المنتظرة أنها تخرج من الحوار كبيرة جداً، كما أن هناك نجاحات أخرى للحوار الوطنى يمكن اعتبارها ضمانات أيضاً، هى الإفراج عن المحبوسين، فهى قضية مهمة جداً فحتى تعطى مساحة أو حرية لإبداء الرأى فى الحوار الوطنى يجب أن يضمن كل من قال رأياً مخالفاً فى السابق حريته.