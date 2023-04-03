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ولي العهد الأردني: قواتنا المسلحة تقف سدا منيعا لحماية حدود الوطن

كتب:

أ ش أ
09:21 م | الإثنين 03 أبريل 2023
ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله

ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله

أعرب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن اعتزازه بجهود منتسبي القوات المسلحة الأردنية، الذين يقفون سدا منيعا لحماية حدود الوطن وأمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد الأردني، اليوم الاثنين، إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

واجتمع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني برئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وأطّلع على عدد من الأمور التي تهم القوات المسلحة في المجالات العملية والتدريبية واللوجستية.

 

 

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بقلم أ ش أ