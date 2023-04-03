«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب المحافظات الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات، إذ تؤثر الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي تستمر حتى يوم الأحد 9 أبريل.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، أوضح بيان الأرصاد تعرض البلاد يوم الأربعاء المقبل 5 أبريل إلى ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية، وذلك على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، فيما تشهد محافظات جنوب البلاد نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة

ويشهد طقس الخميس 6 أبريل استمرار تكون الشبورة المائية على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فيما تشهد باقي المحافظات تكون الغيوم الجزئية ونشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية يوم الجمعة 7 أبريل، فيما تنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متفاوتة على مدار اليوم، وتستمر فرص نشاط الرياح على مدار يومي السبت 8 أبريل والأحد 9 أبريل وذلك على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة.

وشددت الأرصاد الجوية على قائدي السيارات بضرورة القيادة بحذر والالتزام بالسرعات المقررة أثناء القيادة في الشبورة.